Champions, Inter e Napoli in campo alle 21: le formazioni
Alle 21 scendono in campo due delle squadre italiane impegnate in Champions League. Stasera tocca infatti all'Inter di scena sul campo dell'Union Saint-Gilloise e Napoli su quello del PSV. Ecco le formazioni ufficiali scelte da Chivu e Conte:
Union Saint-Gilloise (4-3-3):Scherpen; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Leysen; Van De Perre, Zorgane, Rasmussen; Ait El Hadj, David, Niang. Allenatore: David Hubert
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro, Pio Esposito Allenatore: Cristian Chivu
Psv (4-3-3): Kovar; Flamingo, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Saibari, Mauro Junior, Veerman; Man, Til, Perisic. Allenatore: Peter Bosz
Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Antonio Conte
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati