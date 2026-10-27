Chamot: "Mastantuono non si discute. La 10 dell’Argentina? Sarà lotta con Paz"
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José Chamot elogia Franco Mastantuono. L’ex difensore argentino, intervenuto a TVL, ha indicato nel viola e in Nico Paz due candidati alla maglia numero dieci della nazionale: «Sono due giocatori incredibili. Fanno assist e gol, ma lavorano anche per la squadra. Per Scaloni sarà una scelta difficile».
Sul ruolo del talento della Fiorentina, Chamot lascia spazio alle valutazioni del tecnico: «Mastantuono non si discute», sottolinea, spiegando che spetta all’allenatore trovare il modo di renderlo decisivo senza trascurare gli equilibri della squadra.
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