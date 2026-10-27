Chamot: "Mastantuono non si discute. La 10 dell’Argentina? Sarà lotta con Paz"

Chamot: "Mastantuono non si discute. La 10 dell’Argentina? Sarà lotta con Paz"FirenzeViola.it
Ieri alle 22:20News
di Redazione FV

José Chamot elogia Franco Mastantuono. L’ex difensore argentino, intervenuto a TVL, ha indicato nel viola e in Nico Paz due candidati alla maglia numero dieci della nazionale: «Sono due giocatori incredibili. Fanno assist e gol, ma lavorano anche per la squadra. Per Scaloni sarà una scelta difficile».

Sul ruolo del talento della Fiorentina, Chamot lascia spazio alle valutazioni del tecnico: «Mastantuono non si discute», sottolinea, spiegando che spetta all’allenatore trovare il modo di renderlo decisivo senza trascurare gli equilibri della squadra.