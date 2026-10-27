Serie A, la Roma batte il Cagliari 4-2 mentre il Como fa 3-1 a Torino

Si chiudono gli anticipi validi per la nona giornata di campionato, con gol e spettacolo nelle sfide tra Roma e Cagliari e tra Torino e Como. All’Olimpico, la Roma supera il Cagliari per 4-2 al termine di una gara ricca di emozioni. Per i giallorossi vanno a segno Lulli al 15’, Pisilli al 21’, Mora all’85’ e Malen all’87’, mentre ai sardi non bastano le reti di Nzola, che sblocca il risultato al 10’ su calcio di rigore, e Maldini all’81’. Grazie a questo successo, la formazione capitolina sale al terzo posto in classifica, raggiungendo quota 21 punti.

Il Como la risolve nel finale

Vittoria esterna, invece, per il Como, che si impone per 3-1 sul campo del Torino. I granata passano in vantaggio al 24’ con Adams, ma nel finale i lombardi ribaltano il risultato grazie alle reti di Ramon all’81’, Nico Paz all’87’ e Baturina al 92’. Tre punti importanti per il Como, che prosegue il proprio cammino positivo e raggiunge il quarto posto in classifica con 20 punti. Si chiude così il programma degli anticipi della nona giornata, con Roma e Como protagoniste di due vittorie che permettono a entrambe di consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.