Batosta per il Sassuolo: la Lazio vince 6-2 e ora è prima a 25 punti
.Finisce 2-6 Sassuolo-Lazio, anticipo valido per la nona giornata di Serie A. I neroverdi si arrendono tra le mura amiche alla squadra allenata da Gennaro Gattuso, protagonista di una prestazione offensiva particolarmente efficace. La formazione biancoceleste trova la via del gol per ben sei volte, indirizzando la partita già nel corso del primo tempo e consolidando il proprio vantaggio nella ripresa.
La Lazio controlla la partita
Per gli ospiti vanno a segno Taylor al 2’, Isaksen al 13’, Floriani Mussolini al 16’, Zaccagni al 45’+1’ e Noslin, autore di una doppietta al 56’ e al 65’. Al Sassuolo non bastano invece le reti di Thorstvedt al 7’ e di Sebastiano Esposito al 43’, che non riescono a cambiare l’andamento della gara. Grazie a questa vittoria, la Lazio sale almeno momentaneamente al primo posto in classifica, raggiungendo quota 25 punti. Situazione più complicata per il Sassuolo, che rimane fermo a 8 punti e occupa attualmente la quattordicesima posizione.
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