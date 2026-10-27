Sassuolo, Aquilani: "Dobbiamo solo chiedere scusa. È colpa mia"

Il tecnico del Sassuolo, Alberto Aquilani, si è così espresso ai microfoni di Sky Sport sul 6-2 incassato contro la Lazio: "Dobbiamo chiedere scusa alla gente, abbiamo fatto una brutta figura. Noi siamo una squadra che si deve salvare e, quando devi salvarti, devi mettere qualcosina in più, magari facendo una proposta più propositiva. Ma se non c'è la percezione del pericolo diventa difficile. La gara è finita al 30', la Lazio è stata migliore in tutto. Dobbiamo ripartire. Si può perdere, ma non così.

C'è da fare un'analisi profonda, da me in primis. Con Como e Lazio si può perdere, ma non deve mancare l'atteggiamento di voler stare sempre aggrappati al risultato. Il primo gol subito stasera è brutto, è stato tutto troppo facile per la Lazio. Il responsabile sono io, perché sono io che chiedo determinate cose e sono io che non le ho trasferite nel modo giusto. Mi assumo tutte le responsabilità".