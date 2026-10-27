La Serie A prosegue con Roma-Cagliari e Torino-Como: le formazioni
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Alle 20:45 è previsto il fischio d’inizio di Roma-Cagliari e Torino-Como, gare valide per la nona giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali dei match.
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Koulierakis; Lulli, Pisilli, de Roon, Molina; Soulé, Cristante; Castro.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez; Sugawara, Deiola, Romano, Adopo, Obert; Fadera, Nzola.
TORINO (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Fitz-Jim, Braganca, Cacciamani; Vlasic; Adams, Simeone.
COMO (4-2-3-1): : Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Caqueret; Douvikas.
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