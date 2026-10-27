La Serie A riparte alle 18:30 con Sassuolo-Lazio: ecco le formazioni ufficiali

La Serie A riparte alle 18:30 con Sassuolo-Lazio: ecco le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:00News
di Redazione FV

La Lazio torna subito in campo: la squadra di Gattuso, alle 18:30, sfiderà il Sassuolo di Aquilani al Mapei Stadium nel match valido per la nona giornata di Serie A. I biancocelesti, reduci dal successo contro il Parma, occupano il primo posto con 22 punti insieme all'Inter. I neroverdi, invece, nell'ultimo turno hanno perso 2-0 contro il Como e si trovano al 14esimo posto con 8 punti. Di seguito le scelte di Aquilani e Gattuso.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Bakola, Lipani, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.