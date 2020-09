CENTRO SP., Ok l'ultimo tavolo tecnico. I tempi...

Esito positivo per l'ultimo tavolo tecnico per la progettazione del centro sportivo di Bagno a Ripoli, ultimo step prima della conferenza dei servizi e del consiglio comunale necessari per dare l'ok ai lavori. Obiettivo chiudere la partita entro l'1 o il 2 ottobre. Lo riporta la TgrRai Toscana.

