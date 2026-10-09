"Cent'anni col giglio sul petto", lunedì nuovo incontro: da Pontello a Bati

"Cent'anni col giglio sul petto", lunedì nuovo incontro: da Pontello a Bati
Oggi alle 13:15News
di Redazione FV

Nuovo appuntamento con “Cent’anni col giglio sul petto”, il ciclo di incontri organizzato dal Museo Viola per celebrare il centenario della Fiorentina, ripercorrendo le tappe più significative, i protagonisti e gli episodi che hanno segnato la storia del club viola.

Lunedì 12 ottobre, alle ore 17:00, si terrà l’incontro dal titolo “Pontello, dal 3° scudetto a Baggio. Splendori e miserie di Cecchi Gori: da Bati al fallimento del 2002”, un viaggio attraverso alcune delle pagine più importanti, esaltanti e complesse della storia della Fiorentina. Un percorso che attraverserà epoche, personaggi e momenti decisivi, dagli anni della presidenza Pontello, passando per l’indimenticabile stagione di Roberto Baggio, fino all’era Cecchi Gori, con le grandi emozioni legate a Gabriel Batistuta e la dolorosa conclusione del 2002.

A guidare l’incontro saranno Massimo Cervelli, Sandro Fallani, Fabio Incatasciato e Andrea Mazzoni, che accompagneranno il pubblico in una riflessione sulla storia e sull’identità viola, tra successi, passioni, speranze e momenti difficili. Un’occasione per ripercorrere le vicende di una squadra che, in cento anni di storia, ha saputo lasciare un segno profondo nella memoria e nel cuore dei suoi tifosi.