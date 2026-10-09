"Cent'anni col giglio sul petto", lunedì nuovo incontro: da Pontello a Bati

Nuovo appuntamento con “Cent’anni col giglio sul petto”, il ciclo di incontri organizzato dal Museo Viola per celebrare il centenario della Fiorentina, ripercorrendo le tappe più significative, i protagonisti e gli episodi che hanno segnato la storia del club viola.

Lunedì 12 ottobre, alle ore 17:00, si terrà l’incontro dal titolo “Pontello, dal 3° scudetto a Baggio. Splendori e miserie di Cecchi Gori: da Bati al fallimento del 2002”, un viaggio attraverso alcune delle pagine più importanti, esaltanti e complesse della storia della Fiorentina. Un percorso che attraverserà epoche, personaggi e momenti decisivi, dagli anni della presidenza Pontello, passando per l’indimenticabile stagione di Roberto Baggio, fino all’era Cecchi Gori, con le grandi emozioni legate a Gabriel Batistuta e la dolorosa conclusione del 2002.

A guidare l’incontro saranno Massimo Cervelli, Sandro Fallani, Fabio Incatasciato e Andrea Mazzoni, che accompagneranno il pubblico in una riflessione sulla storia e sull’identità viola, tra successi, passioni, speranze e momenti difficili. Un’occasione per ripercorrere le vicende di una squadra che, in cento anni di storia, ha saputo lasciare un segno profondo nella memoria e nel cuore dei suoi tifosi.