CECCHI, Mai vista una ola per una plusvalenza. Ora...

Stefano Cecchi ha commentato così la cessione di Dusan Vlahovic e le possibili reazioni del mondo Fiorentina: "Non ho mai visto i tifosi fare una ola per una plusvalenza, o esporre striscioni per una vendita. So che Arthur Cabral è un profilo molto interessante, ma è impensabile che un calciatore che costa 15 milioni possa valerne uno ceduto a 75 milioni. La nostra speranza risiede tutto nel fatto che abbiamo un tecnico molto bravo che è stato in grado di dare nuova linfa a tanti giocatori. Speriamo che Italiano riesca a trovare una soluzione".

Come prenderà la squadra questo addio?

"Bisognerebbe sapere cosa si sono detti nelle scorse settimane negli spogliatoi. Perché la sensazione è che Vlahovic non fosse un corpo estraneo. Questa Fiorentina ha sempre dimostrato una grande armonia, non so se verrà rotta oppure se il gruppo si cementerà ancora di più. Io spero che l'addio sia stato concordato con Italiano perché lui era il carburante di questa squadra. Ora mi aspetto qualche gol da Nico Gonzalez".