CECCARINI, Viola sono molto interessati a Cutrone

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista Niccolò Ceccarini si sofferma a parlare anche di Patrick Cutrone, accostato di recente anche alla Fiorentina. Ecco le sue riflessioni in merito: "Giampaolo in attacco punterà ovviamente su Piatek. Andrè Silva, che rientra dal prestito al Siviglia, potrebbe anche restare. E allora ecco che in uscita c’è da controllare la situazione di Cutrone. Se dovesse arrivare una proposta intorno ai 25 milioni di euro il Milan la prenderebbe in considerazione. E qui occhio a Torino, Fiorentina e Sassuolo che sono fortemente interessate".