CECCARINI, Dodò affare chiuso, Pulgar e Drago...

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, ha parlato a Radio Toscana di diversi temi, tra cui la sua prima impressione sui nuovi arrivati in casa Fiorentina e i movimenti in entrata ed uscita che la squadra di Vincenzo Italiano deve ancora fare prima dell'inizio del campionato. Di seguito le sue parole:

“Su Dodô, Barone non ha dato delucidazioni sulle tempistiche ma l'obiettivo è farlo arrivare entro la fine della settimana. Si lavora agli ultimi dettagli, l'affare è chiuso. Dodô firmerà 5 anni a titolo definitivo. E’ solo una questione burocratica che si risolverà rapidamente. Uscite? Ci sono due giocatori non saliti a Moena: Pulgar e Dragowski. L'Espanyol è fortemente interessato al polacco, operazione si può concretizzare. Vediamo se con lo scambio con Pedrosa, altrimenti la richiesta economica della Fiorentina è chiara. Pulgar non rientra nei piani della Fiorentina. Ci sono interessamenti ma non vere e proprie offerte. Gollini bel personaggio, penso si toglierà soddisfazioni. Jovic acquisto pazzesco, sta andando alla grande in questi primi giorni.