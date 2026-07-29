Cavalletto: "Sempre grato a Vanoli. A Firenze abbiamo lavorato nel modo giusto"

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Il vice di Paolo Vanoli racconta il suo rapporto con l'allenatore e torna sulla scorsa stagione vissuta con la Fiorentina

In una lunga intervista concessa a gianlucadimarzio.com, Daniele Cavalletto torna sul suo rapporto con la Fiorentina e sulla scorsa stagione. Il vice di Paolo Vanoli, appunto lo scorso anno a Firenze con lui, ha raccontato la gratitudine per il suo capo allenatore e si è speso bene sul futuro dei viola: "Sentirò sempre una profonda riconoscenza verso Paolo per avermi dato l'opportunità di lavorare in Serie A. Il nostro percorso andrà avanti insieme. Firenze è una piazza ambiziosa. L’applauso e l'attestato di stima tributati dallo stadio Franchi a Vanoli dopo la partita contro l'Atalanta testimoniano che il lavoro è stato fatto nel modo giusto".

Prosegue Cavalletto: "I tifosi viola sono esigenti, ma sanno riconoscere l'impegno. Inoltre, come staff siamo orgogliosi di aver fatto esordire ragazzi come Riccardo Braschi e Luis Balbo: lanciarli in prima squadra significa aver lasciato un vero patrimonio per il futuro del club. La proprietà e i dirigenti hanno una qualità di altissimo livello, quasi d'altri tempi: ecco perché sono convinto che la Fiorentina tornerà presto a competere per obiettivi ambiziosi, quelli che le competono".