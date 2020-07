CASTROVILLI, Maglia all'asta per We Run Together

Anche la Fiorentina, nella figura di Gaetano Castrovilli, partecipa a We Run Together, iniziativa benefica che da oggi al 17 luglio prevede la messa all'asta (sul portale Charity Stars) di tanti grandi giocatori della Serie A. Una raccolta fondi lanciata da Papa Francesco in favore degli ospedali Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Fondazione Poliambulanza di Brescia. Alla quale sarà venduta anche la divisa dell'attuale numero 8 gigliato, che ai canali ufficiali del club ha rilasciato una battuta in merito: "Per me è un onore donare la mia maglietta per Papa Francesco". Di seguito tweet e video.