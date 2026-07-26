Castro alla Roma, Dovbyk al Bologna, i giallorossi ci provano: il punto sullo scambio

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La Roma cambia strategia e prova ad accelerare sul mercato per consegnare a Gian Piero Gasperini i rinforzi richiesti. Dopo settimane di lavoro sugli esterni offensivi, la dirigenza giallorossa avrebbe deciso di anticipare l'arrivo del vice Malen, individuato in Santiago Castro. Parallelamente, resta aperta la ricerca di due esterni, considerati fondamentali per completare la rosa in vista della nuova stagione.

Il nome in cima alla lista è quello dell'attaccante del Bologna. La Roma avrebbe presentato un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus, avvicinandosi sensibilmente alla valutazione del club emiliano, che per Castro continua a chiedere circa 40 milioni secondo il Corriere dello Sport. L'intesa non è ancora stata raggiunta, anche perché il Bologna dovrà prima individuare un sostituto, ma i margini per arrivare a un accordo sarebbero concreti. Castro avrebbe già dato il proprio gradimento al trasferimento e Gasperini avrebbe approvato fin da subito l'operazione, apprezzandone la duttilità tattica. Occhio che nella trattativa non possa finirci anche Artem Dovbyk, scrive il Corriere. Ricordiamo che Dovbyk nelle ultime ore era stato accostato anche alla Fiorentina in caso di partenza di Moise Kean.