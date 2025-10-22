Casini sul Franchi: “Basta incertezze, aiuteremo il Comune ad accelerare”

vedi letture

Il consigliere comunale, Francesco Casini, ha emesso una nota per esprimere il suo pensiero a proposito della questione stadio: “La mia posizione è sempre stata chiara: lo stadio doveva essere realizzato dalla Fiorentina. Rocco Commisso aveva la possibilità di investire, ma la decisione della precedente amministrazione comunale è stata totalmente sbagliata, e oggi ne emergono tutte le conseguenze. Errori che avevamo ampiamente previsto. Ormai, però, indietro non si torna: bisogna andare avanti con questo appalto e trovare soluzioni concrete.

Per questo daremo una mano all’amministrazione comunale affinché si acceleri il più possibile. Non è più il tempo delle incertezze: la priorità assoluta è una sola, concludere il progetto di riqualificazione nel miglior modo e nel minor tempo possibile. L’occasione degli Europei del 2032 è un treno che non possiamo permetterci di perdere. Serve concretezza per sbloccare le grandi opere strategiche della città”.