CASINI, Parcheggio al VP? Pronto per inizio dell'estate

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato così ai media presenti a margine della conferenza stampa di presentazione della FacolCup al Viola Park (QUI la notizia su FirenzeViola.it): "Grande evento che nasce nel tempo quando ancora c'era il direttore Barone che l'aveva sposato come progetto. La fiorentina conferma questa bella adesione ed è bello che le facoltà dell'Università di Firenze si sfidino in finale sul campo Davide Astori. Un bell'evento di Sport, di Università e di giovani che siamo contenti sia a Bagno a Ripoli".

Sul rapporto tra Barone e i giovani

"Il direttore era sempre entusiasta quando erano presenti i giovani. Questa però è anche la storia di Commisso perché il calcio è stato parte fondamentale della sua vita che glia ha permesso di studiare alla Columbus University. Quindi è un cerchio che si chiude. Noi siamo felici che questo evento sia ospitato a Bagno a Ripoli, sia al Viola Park che al centro sportivo Andrea Pazzagli che da anni ospita questo evento e questo gruppo di giovani bravissimi. Aspettiamo tanti giovani a sfidarsi in questa competizione".

Oggi è un mese dalla scomparsa di Barone. Quanto le è piaciuta la dedica della squadra e di Italiano ieri sera?

"La dedica è stata bellissima. Ero presente l'ho vista e la famiglia era commossa. Sia allo stadio che al Viola Park ci si aspetta sempre di vederlo arrivare. È stato un mese difficile per la Fiorentina e per tutti i collaboratori, manca moltissimo. Ma tanti in città ne sentono la mancanza. Quando entro qui faccio fatica a pensare che quattro anni fa qui sotto c'era una discarica abusiva e oggi c'è questa meravigliosa struttura. Questo è il suo lascito. Lascia la sua determinazione perché il Viola Park se c'è è merito suo".

Il punto sul parcheggio

"Ottime notizie perché il Viola Park è cresciuto di altri 4 ettari ed è questione di poco per l'avvio del cantieri. I primi lavori propedeutici sono già iniziati. Questo parcheggio sarà ad alta sostenibilità con minima infrastrutturazione e auto produzione di energia. Deve essere pronto per il prossimo ritiro e quindi per luglio. Qui c'è stato un ottimo rapporto tra la Fiorentina e l'amministrazione comunale nell'attivare un nuovo percorso normativo per la costruzione di questi parcheggi temporanei ad uso pubblico".