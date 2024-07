CASADEI, Può tornare in Italia: niente tournée col Chelsea

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Cesare Casadei (21 anni) potrebbe portare il giovane centrocampista di proprietà del Chelsea a tornare a giocare in Italia ed assaggiare la realtà della Serie A. Nei Blues per il centrocampista classe 2003, prelevato a titolo definitivo dall'Inter (con cui aveva giocato solo in Primavera senza mai esordire in prima squadra) per quasi 20 milioni di euro, non sembra esserci spazio e una conferma in tal senso arriva anche dalle convocazioni del tecnico Enzo Maresca per la tournée negli USA. Il nome di Casadei, accostato anche a Bologna e Lazio nelle scorse settimane e alla Fiorentina l'anno scorso, non figura tra quelli in elenco.