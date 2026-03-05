Carrarese-Catanzaro, tensione a fine match: Rocchi contestato e scortato fuori

Oggi alle 11:44News
di Redazione FV

Momenti di forte tensione  a Carrara al termine di Carrarese-Catanzaro, match della 28^ giornata di Serie B disputatosi ieri sera allo Stadio dei Marmi. La gara, terminata 3-3 grazie a un calcio di rigore segnato dagli ospiti nel recupero, ha visto episodi spiacevoli al fischio finale. Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, presente in tribuna per l’occasione, è stato pesantemente contestato da alcuni tifosi di casa.

Subito dopo la fine del match, Rocchi ha subito aggressioni verbali ed è stato circondato dai sostenitori della Carrarese, tanto da dover abbandonare la tribuna scortato da alcuni agenti di polizia. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.