"Alberto Di Chiara Academy", oggi a Scandicci l'anticipo di Fiorentina-Parma

Oggi all'impianto sportivo "Bartolozzi" a Scandicci "partita del cuore" alle ore 18.30 tra Legends del Parma, "Friend's dello Scandicci" e la squadra della FenImprese con tanti ex viola, proprio nella settimana di Fiorentina-Parma, due squadre alle quali ha legato l'ex esterno Alberto Di Chiara che organizza l'evento per festeggiare il compleanno della sua Academy. Saranno tanti gli ex campioni in campo o comunque presenti, tra cui l'ex ct Prandelli e allenatore viola Cesare Prandelli, Beppe Iachini, Francesco Flachi, Marco Negri, Aldo Firicano tra gli altri e tante glorie del Parma con Pallotta, Minotti, Dino Baggio, Osio e tanti altri. Atteso anche Federico Cherubini, dirigente del Parma.

La serata inizierà molto prima, perché alle 17 i tifosi potranno conoscere i propri idoli e far firmare le maglie, alle 17.30 seguiranno la presentazione del libro di Massimo Proietto, l'esposizione delle maglie storiche di Alberto Di Chiara, l'esposizione di sculture di Dante Mortet dei grandi del calcio e l'intervento su "Sport-Economia e lavoro di gruppo" del presidente di Fenimprese, Mancuso.