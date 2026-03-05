FirenzeViola Toldo: "Vanoli bella persona: ve lo garantisco. Voglio essere fiducioso sulla Fiorentina"

vedi letture

Francesco Toldo è preoccupato ma fiducioso sul futuro prossimo della Fiorentina. Il grande ex portiere viola - intercettato da Radio Firenzeviola nella sua casa milanese - commenta il momento della squadra viola allenata dal suo amico ed ex compagno Paolo Vanoli. Toldo inizia da un ricordo degli anni a Firenze: "Ricordo che il primo anno avevo preso un motorino usato e con quello andavo a vedere la città, per me era come andare alle giostre. Me la sono goduta, visitata, i musei, il Corridoio Vasariano, il panorama di Fiesole... Che bellezza".

Ora la situazione della squadra è ben diversa da quella dei suoi tempi...

"Dispiace perché la città non lo merita, però voglio essere fiducioso: è stato cambiato l'allenatore e questo è strano perché sembrava un'ottima squadra. Ma Paolo Vanoli, che è un mio grande amico,e lo stimo molto, spero che riesca a salvare la Fiorentina e che questa stagione disastrosa finisca presto. L'occhio di Paolo è allenato, è un allenatore che ha fatto belle esperienze e spero che si tolga dagli ultimi posti".

Questa Fiorentina che atteggiamento dovrà avere per salvarsi?

"Devono togliersi la paura. Io fortunatamente la paura della retrocessione non l'ho mai provata, ma i ragazzi in questo momento non devono avere paura e questo Vanoli lo sa. La paura ti porta ad indietreggiare in campo e questo ti porta a prendere gol".

Con Paratici confida in un futuro migliore per la Fiorentina?

"La forza societaria è stata dimostrata sistemando in pochi anni la squadra e facendo un nuovo centro sportivo. Ora arriverà anche lo stadio. Gli investimenti li hanno fatti anche sui giocatori, è la chimica che non puoi comprare. Spero che Paolo Vanoli riesca a farlo perché è una bella persona, lo garantisco io".

Ora ci sono 11 finali.

"E menomale sono 11... Io non punterei al pareggino ma a mettere a segno qualche vittoria importante. Per fortuna io vedo chi sta peggio".