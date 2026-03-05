Di Gregorio-Juventus, a fine anno sarà addio. Il CorSport: "Fiorentina interessata"

Il Corriere dello Sport questa mattina, parlando del futuro di Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, fa un punto su una possibile girandola di portieri in Serie A che coinvolgerebbe anche la Fiorentina: "Che fine farà Di Gregorio? L'ex Monza, due anni dopo l'arrivo al posto di Wojciech Szczesny, può essere ceduto. Da valutare quali saranno le società interessate a giugno, sebbene nel domino dei portieri potrebbe cambiare la Fiorentina - De Gea ha un altro anno di contratto, ma tanti club esteri sulle sue tracce - oltre al Bologna e all'Atalanta stessa in caso di addio di Carnesecchi.

Valutazione tra i 10 e i 15 milioni, il minimo per non incorrere in una minusvalenza". 