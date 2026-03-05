Sportitalia: Paratici potrebbe pensare a Grosso per la prossima stagione

Il futuro di Fabio Grosso a Firenze? Secondo quanto riporta Sportitalia, nel valzer delle panchine che andrà in scena d'estate - e che probabilmente porterà all'addio di Italiano da Bologna - il nome di Grosso è attenzionato da vari club. Il Bologna in primis in caso di addio di Italiano, ma il portale scrive che anche la Fiorentina potrebbe essere interessata. Questo perché al nuovo direttore sportivo Fabio Paratici il profilo piace, e allora chissà che se sarà mandato via Vanoli allora non possa essere Grosso un nome buono per una Fiorentina che adesso ha come unica priorità quella di salvarsi, poi penserà al futuro.