Ufficiale

La Fiorentina Primavera ha preso il classe 2007 Pape Alou Niang

La Fiorentina Primavera ha preso il classe 2007 Pape Alou NiangFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:39Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina ha preso un nuovo giocatore per la Primavera di Galloppa: è ufficiale l'approdo al Viola Park del classe 2007 Pape Alou Niang, difensore pronto ad aggregarsi al gruppo dei ragazzi viola. Questo il comunicato del club: "ACF Fiorentina comunica l'acquisto a parametro zero del calciatore senegalese Pape Alou Niang, con contratto fino al 30 giugno 2026. Il difensore classe 2007 entrerà a far parte del Settore Giovanile viola".