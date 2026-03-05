Fiorentina-Parma, arbitrerà il signor Luca Zufferli: ecco la terna

L’Associazione Italiana Arbitri ha pubblicato le designazioni arbitrali valide per la ventottesima giornata di Serie A. Fiorentina-Parma è stata affidata al signor Luca Zufferli della sezione di Udine. Il fischietto classe ’90 sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Ceccon. Il quarto uomo sarà il signor Feliciani, al Var andrà Gariglio, mentre nel ruolo di aiuto Var è previsto Mariani.