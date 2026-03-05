La dolorosa ripartenza viola tra chiarimenti interni e un recupero di Kean da monitorare giorno dopo giorno

Una ripresa obbligata, come obbligato era un confronto interno che non poteva non toccare cos'è andato storto lunedì sera a Udine. Così se l’assenza di De Gea per motivi familiari non ha alimentato ulteriori discussioni per quanto raccontato nel dopo gara dallo spagnolo (ma il riferimento dello spagnolo era comunque a una prestazione negativa da parte di tutti che prima o poi avrebbe portato a un gol subito) è stato l’esame di coscienza tirato in ballo da Vanoli a richiamare tutti sull’attenti.

Atteggiamento questo sconosciuto

D’altronde è stato soprattutto sul piano dell’atteggiamento che la Fiorentina ha nuovamente tradito sé stessa, solo che a questo punto della stagione qualsiasi passo falso rischia di essere deleterio. Per questo è fondamentale ritrovare unità il prima possibile e voltare pagina, ricercando quel giusto spirito che aveva portato Kean e compagni a infilare le prime due vittorie consecutive dell’annata contro Como e Pisa. Sotto questo profilo c’è da augurarsi che i chiarimenti interni allo spogliatoio di ieri siano gli ultimi, e che da ora in poi tutti restino davvero con la testa nel carrarmato.

Kean giorno per giorno

Intanto a tener banco al Viola Park ci sono anche le condizioni di Moise Kean. L’attaccante, com’è noto, è alle prese con fastidi che gli provocano dolore, dalla caviglia alla tibia, e non a caso è già sceso in campo in precedenza dovendo stringere i denti e magari ricorrendo a qualche infiltrazione. Uscito anzitempo a Udine, dopo aver accusato dolore al termine di un’azione personale, Kean ha lavorato a parte ieri e le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno, ma l’obiettivo di esserci regolarmente contro il Parma è realistico, ed è quel che guiderà attaccante e staff medico nei prossimi giorni.

Ritrovare il giusto spirito

Insomma una ripartenza per forza di cosa dolorante, nella quale fare ancora i conti con gli strascichi del k.o. di Udine, ma pur sempre un primo passo verso i prossimi impegni. Un modo per voltare pagina pur con la consapevolezza che solo e soltanto con la compattezza e la voglia di sacrificarsi sarà possibile riprendere il cammino, già domenica contro il Parma. Perché il tempo stringe e ulteriori passaggi a vuoto rischiano di rendere il finale di stagione ancora più complicato di quanto già non lo sia. E pure perché una tifoseria intera che è sempre rimasta accanto alla squadra non merita affatto il susseguirsi di figuracce (sulle quali nessun dirigente ha voluto metter bocca) come quelle raccolte in pochi giorni tra il 4-2 rimediato dallo Jagiellonia e i 3 schiaffi incassati dall’Udinese.