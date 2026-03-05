Di Gregorio-Fiorentina, il punto di TMW: operazione alla portata in estate

Redazione FV

Punto sul futuro di Michele Di Gregorio a cura di TMW, che ne parla anche in ottica Fiorentina. Arrivato alla Juventus nel luglio del 2024 per 18 milioni di euro più bonus, il portiere rischia di essere messo alla porta in estate dopo una stagione negativa.

La società bianconera potrebbe "accontentarsi" di cederlo a 10-11  milioni per non fare una minusvalenza, a cui naturalmente va aggiunto un ingaggio importante visto che Di Gregorio alla Juventus percepisce circa 2 milioni di euro netti a stagione. Un'operazione che però potrebbe essere alla portata della Fiorentina in caso di salvezza: TMW riporta come nonostante i due anni di contratto ancora presenti per David De Gea, in estate Paratici potrebbe fare un pensiero su Di Gregorio. 