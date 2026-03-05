Paratici presente al Viola Park, il CorFio: "Segnale di fiducia del club per Vanoli"

Oggi alle 10:26
Quello contro il Parma per la Fiorentina sarà l'ennesimo crocevia stagionale da onorare per non rendere la strada per la salvezza più in salita di quanto già lo sia. Anche per questo a seguire la consueta riunione tecnica al Viola Park ieri, appuntamento abituale quando il gruppo si ritrova dopo i giorni di riposo, c’era anche il ds Fabio Paratici.

Lo riferisce questa mattina il Corriere Fiorentino, che sottolinea come quella dell'ex dirigente del Tottenham sia una presenza quotidiana ma pur sempre discreta, fosse solo per ribadire al gruppo la forza del tecnico e la fiducia che il club continua a nutrire nei suoi confronti.