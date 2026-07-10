Carnevali su Vlahovic: "Non l'ho incontrato, in caso di opportunità le ascolteremo"

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Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, ha parlato del mercato del club bianconero ai microfoni di Sportmediaset. Il dirigente ex Sassuolo ha toccato anche il tema in particolare legato al futuro di Dusan Vlahovic, ex attaccante della Fiorentina attualmente ufficialmente svincolato: "Per Vlahovic la porta è aperta? Mi è stato chiesto se abbiamo avuto degli incontri con lui, onestamente non ne ho mai avuti per cui porta aperta piuttosto che chiusa non è che serve a tanto. Credo che se ci dovessero essere delle opportunità le ascolteremo”.