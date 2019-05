CARMIGNANI, A questa Fiorentina manca la leadership

L'ex portiere viola Pietro Carmignani, è intervenuto ai microfoni di Radio Rosa per parlare della partita contro il Napoli e dei problemi che circondano la Fiorentina: "Sono rimasto deluso della partita contro il Napoli, mi aspettavo che i viola potessero fare un passo in avanti ed invece lo hanno fatto indietro. Secondo me manca la leadership nello spogliatoio, manca qualcuno che trasmetta un po' d'esperienza ai più giovani. Gli obiettivi stagionali non possono essere limitati alla salvezza, sarebbe assurdo. Fossi in società confermerei Corvino. I Direttori Sportivi vanno giudicati sui risultati in base a quanto hanno a disposizione per mettere in pratica il proprio lavoro".