Caputo sulla Fiorentina: "Non mi aspettavo questo inizio ma credo in Pioli"

Caputo sulla Fiorentina: "Non mi aspettavo questo inizio ma credo in Pioli"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom
Oggi alle 15:36News
di Redazione FV

L'ex attaccante di Empoli, Sassuolo e Sampdoria, Francesco Ciccio Caputo ha parlato a TMW a proposito delle difficoltà avute dalla Fiorentina in questo inizio di stagione: "Sinceramente non me lo aspettavo, ho molta stima di Pioli. Ma al contempo dico che poteva succedere una situazione del genere. Pioli ha le carte in regola per sapere come farla ripartire".