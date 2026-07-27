Caccia all'esterno, la Fiorentina continua a seguire Cancellieri e Koleosho

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La ricerca di almeno un esterno offensivo continua a essere una delle priorità della Fiorentina. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Fabio Grosso è ancora costretto ad adattare alcuni giocatori nel suo 4-3-3: nelle ultime uscite, infatti, ha schierato Jimenez sulla corsia destra e Gudmundsson a sinistra, con l'islandese impiegato in un ruolo non suo. Per questo motivo la dirigenza viola continua a lavorare per regalare al tecnico almeno un rinforzo di ruolo.

I profili al vaglio

Tra i profili che restano sotto osservazione c'è Matteo Cancellieri. La Lazio è infatti disponibile a valutare una cessione dell'esterno, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2027, anche perché Gustav Isaksen sta recuperando più velocemente del previsto dall'operazione per la pubalgia e potrebbe tornare presto a disposizione. Da monitorare anche la situazione di Luca Koleosho: il giocatore del Burnley sembra aver perso posizioni nelle ultime settimane, ma il suo nome non è stato ancora definitivamente depennato dalla lista degli obiettivi della Fiorentina.