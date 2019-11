CANOVI, Prenderei Tonali più di Ibra. Florenzi...

Dario Canovi, ex procuratore sportivo, ha parlato del momento in casa Fiorentina. Questo quello che ha detto: "Indubbiamente stiamo parlando di una squadra giovane e con ampi margini di miglioramento. Alcune partite sono state fatte bene altre meno come per esempio a Cagliari. Commisso? È un uomo che mi ricorda i presidenti di una volta e che mi fa sperare nel rivedere un calcio più passionale e visto meno come industria. È stato bravo a prendere Ribery che io avevo giudicato troppo presto: è importantissimo per i viola. Mercato? Io prenderei più un profilo come Tonali piuttosto che uno come Ibrahimovic. Al giocatore del Brescia secondo me ci può arrivare anche a gennaio perché conosco Cellino e ha rifiutato le offerte per uno tra i più forti d'Europa perché spera di rimanere in Serie A... Se lo cede calerebbero le loro possibilità. Ai viola sono abituati ai giovani forti, ai tempi di Macia facevano molte di queste operazioni. Tonali comunque ha un prezzo destinato a salire e andrà in un club estero. Florenzi? È un calciatore che ha un procuratore amico della Fiorentina, è un giocatore sul quale i viola possono contare, di rendimento, collaudato e affermato".