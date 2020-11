CANOVI, Bernardeschi? Vorrei rivederlo protagonista

Il decano dei procuratori sportivi Dario Canovi ha parlato di Federico Bernandeschi ai microfoni di TMW Radio nella giornata di ieri: "Ho conosciuto tanti giocatori che non riuscivano a trovare in loro stessi gli stimoli a reagire a certe situazioni. Molto probabilmente anche lui non riesce a farlo. Ci sono giocatori che si rimboccano le maniche e si riprendono il posto. Sono un suo estimatore e vorrei rivederlo protagonista ma forse la Juve la pensa diversamente. Per certi giocatori essere poliedrici è una fortuna. Io lo vedo più esterno, ma forse può fare anche il fantasista dietro le punte, ma se non è utilizzato là dove sa far bene il suo lavoro, difficilmente trova posto".