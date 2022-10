CALORI, Italiano propone calcio: i risultati arriveranno

Nel corso del TMW News è intervenuto Alessandro Calori, allenatore ed ex difensore di Udinese e Perugia. Spazio anche per un commento sulla Fiorentina, queste le sue parole: " La Fiorentina lunedì ha avuto occasioni per cambiare la partita mentre la Lazio ha giocato d'attesa sfruttando i momenti ed è risultata incisiva. Un tecnico comunque non resta mai lo stesso, si evolve con gli anni con la crescita e l'esperienza, con il momento e le situazioni che si creano. La Fiorentina ha un gioco, ha giocato nella metà campo avversaria lunedì, non ha sfruttato le occasioni ed è questa una colpa per il risultato ma non mi ha deluso perché ha una sua identità, il suo allenatore propone calcio e lo fa bene. I risultati alla lunga arriveranno, serve pazienza, avere un'idea di gioco è importante. Una situazione di questo genere può portare più vantaggi che svantaggi. L'allenatore è spesso un uomo solo, ma quando vedi un lavoro dietro è giusto aspettare perché prima o poi i frutti verranno raccolti".