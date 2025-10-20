Calcio femminile, Giacinti: "Delusa per non essere andata all'Europeo"
FirenzeViola.it
"Non so il perché e purtroppo mi dispiace non sapere la motivazione. Non ho ricevuto alcuna chiamata, sono un po' delusa e non me l'aspettavo. Pensavo di meritarmi almeno una risposta". Lo ha detto Valentina Giacinti, ex centravanti della Roma femminile oggi al Galatasaray, commentando la mancata convocazione con la nazionale italiana all'europeo di calcio di quest'estate. Giacinti è stata premiata oggi a Roma, nella sala Spadolini del Ministero della Cultura con il Premio Eccellenza Mediterraneo. (ANSA).
