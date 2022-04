CALABRESE, Fiducia Italiano-ACF già incrinata

Giuseppe Calabrese, giornalista de La Repubblica, ha parlato del futuro di Italiano con la clausola rescissoria della quale si è venuto a sapere solo ieri: "Hai affidato il progetto di rilancio ad un allenatore che non eri certo sarebbe rimasto. Poi può succedere ma un rapporto che inizia con una clausola è sbagliato in partenza. Detto questo il problema però è un altro, e cioè che se Italiano va via vuol dire che non crede nel progetto della Fiorentina e questo non è un bel segnale. A me risulta che da qualche mese la fiducia di Italiano verso questa società si sia incrinata, per questo vuol capire bene programmi della prossima stagione, su Vlahovic lui si era speso sul fatto che non sarebbe partito e gliel'hanno venduto, aveva chiesto Berardi han preso Ikonè e così vi". Sul fatto che si sia saputo solo ieri aggiunge: "Tanto inutile ripeterlo, la Fiorentina non sa comunicare, ma si vede che nemmeno gli interessa farlo".