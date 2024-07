CAIRO, Contestato dai tifosi durante allenamento a porte aperte

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, i tifosi del Torino che hanno assistito al primo allenamento a porte aperte sotto la guida di Paolo Vanoli hanno riservato un bagno di folla e affetto per la squadra, ma non per il suo presidente, Urbano Cairo. La linea dura dei sostenitori granata nei confronti del numero uno del Torino continua da molto tempo, confermata dai cori di protesta e offensivi verso il presidente. Ad aggravare la situazione ha contribuito anche il recente addio di Buongiorno in direzione Napoli, che non ha aiutato a placare gli animi.