CAGNI, Salvezza? Un solo posto in ballo. I viola...

A commentare il caso Superlega ma non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gigi Cagni.

Che ne pensa del caos Superlega?

"Vince la scarsità delle persone che comandano, sia in Italia che in Europa. La mia speranza è che con questa occasione si possa cambiare in meglio. Questa vicenda ha dato una scossa. Ha messo in luce i valori delle persone che comandano da anni il mondo del calcio. Vedremo se avremo la forza di cambiare, questo è il momento. Altrimenti andremo peggiorando".

Lotta salvezza: vince la Fiorentina ma che succede lì?

"Il Parma credo abbia poche chance. Il campo ora non mente. La stanchezza farà emergere le squadre con più qualità. Le squadre che sono state eccezionali, come Spezia e Benevento, saranno quelle invischiate più delle altre. Per me c'è solo ancora un posto in ballo. Mi è piaciuto l'atteggiamento del presidente del Parma, che non ha paura di retrocedere e già pensa ai prossimi obiettivi. Questo è programmare. La Fiorentina ha qualità, come il Cagliari e ne ha anche il Parma, ma ormai c'è poco da fare".