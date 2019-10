Il tecnico Gigi Cagni ha parlato a Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio, dei maggiori temi del momento: "La Lazio è in ritardo, ma si giocherà il posto in Champions. E' già uno scontro diretto quello contro l'Atalanta. Non credo al Torino e alla Fiorentina, vedremo cosa farà la Roma. Secondo me Atalanta e Lazio di sicuro se lo giocano"."