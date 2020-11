CAGNI, Auguro a Prandelli di fare bene in viola

L’allenatore Luigi Cagni ha parlato così della situazione attuale in casa Fiorentina: "A Prandelli gli auguro solo di fare bene, è un mio conterraneo. La rosa viola è forte e non mi piace quando si prende la responsabilità solo il tecnico e non i calciatori. Quando un giocatore non scende in campo con il giusto atteggiamento deve stare a casa. Quando c'è un cambio in panchina viene azzerato tutto anche perché i calciatori vogliono mettersi in mostra agli occhi del nuovo allenatore. Non è facile allenare la squadra del cuore e io l'ho capito a Brescia".