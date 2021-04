CACIA, Viola? Quello non è il suo posto. Vlahovic...

Daniele Cacia, ex-attaccante del Verona e con una breve parentesi anche con la maglia della Fiorentina, a poche ore dal match che vedrà opporsi l'Hellas alla squadra di Iachini, ha parlato della difficile stagione dei viola:“Mi fa strano vedere la Fiorentina in questa situazione: quello non è il posto dei viola, però questo in effetti è il terzo anno in cui, tra alti e bassi, la Fiorentina naviga sempre in queste acque. Dispiace vedere una società del genere in difficoltà, non credo ci sia un principale colpevole ma che questo sia un mix di situazioni negative”.

Cacia si è inoltre espresso su una delle poche note positive della stagione viola, ovvero l'exploit di Dusan Vlahovic: “Vlahovic è un giocatore con delle potenzialità ancora estreme, con grandi margini di miglioramento. La Fiorentina ha comunque altri giocatori forti come Castrovilli, ma Vlahovic sta dimostrando di poter essere il futuro della squadra, è un attaccante completo, moderno; sa giocare da solo ma anche in coppia, sa andare in profondità ma anche venire incontro ed è molto forte tecnicamente. Penso possa diventare un grandissimo”.