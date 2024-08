C. ITALIA, Monza e Genoa vincono senza Colpani e Gud

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce dopo una lunghissima sequela di calci di rigore Monza-Sudtirol, match dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Allo U-Power Stadium di Monza alla fine passano i padroni di casa di Alessandro Nesta alla prima partita ufficiale senza Andrea Colpani.

Un gol di Messias, invece, basta al Genoa, con Gudmundsson out per infortunio, per avere la meglio su un'ottima Reggiana e passare al turno successivo di Coppa Italia dove attende la vincente di Sampdoria e Como match in programma domenica sera.