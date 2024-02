C. AFRICA, Finale: Kouame parte dalla panchina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Coppa d'Africa è arrivata al suo atto finale. Alle ore 21:00 si affronteranno allo stadio "Olympique Alassane Ouattara di Abidjan la COsta d'Avorio padrona di casa e la Nigeria. Sono state rese note le formazioni che scenderanno in campo. Solo panchina per l'unico viola coinvolto Christian Kouame. Tra gli altri "italiani", saranno in campo Osimhen, Lookman e Chukwueze nella Nigeria e Ndicka nella Costa d'Avorio. Queste le scelte dei due allenatori:

NIGERIA (3-4-2-1): Nwabili; Ajayi, Troost-Ekong, Bassey; Aina, Onyeka, Iwobi, Salisu; Chukwueze, Lookman: Osimhen.

A disposizione: Uzoho, Yusuf, Musa, Aribo, Osayi-Samuel, Iheanacho, Simon, Onuachu, Awaziem, Omeruo, Moffi, Onyedika.

COSTA D'AVORIO (4-3-3): Fofana; Aurier, Koussounou, Ndicka, Konan; Fofana, Seri, Kessie; Adingra, Haller, Gradel.

A disposizione: Diomande, Singo, Bamba, Krasso, Boga, Diakite, Sangaré, Pepe, Kouame, Sangare, Diallo, Amani.