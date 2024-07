BUONGIORNO, Legato al Torino ma era il momento di uno step

FirenzeViola.it

Alessandro Buongiorno, nuovo difensore del Napoli arrivato dal Torino, si è presentato così oggi alla stampa: "Tante squadre mi hanno cercato, ho giocato e sono cresciuto nel Torino e mi sembrava di tradire me stesso. Però era il momento di fare questo step per la mia crescita. Devo dire che non sono mancate le dimostrazioni d'affetto del Napoli quando sono uscite le prime voci, poi con mister Conte e il ds Manna ho parlato durante l'Europeo, ci siamo sentiti molto. Sono contento davvero per la scelta fatta".

Margini di miglioramento? "Ci sono sempre, sto cerando di capire col mister tutti i concetti e i movimenti che vuole. Per farlo vediamo tanti video e ci confrontiamo con i suoi collaboratori. C'è bisogno di tempo per assimilare i concetti, con la voglia si apprende in poco tempo. Il mister è molto chiaro, c'è da crescere, ma siamo sulla strada giusta".Con Conte i centrali segnano spesso. "Avere i difensori che fanno gol è importantissimo. Spero di migliorare il mio score dell'anno scorso di 3 gol. Migliorare sulle palle ferme diventa fondamentale, stiamo lavorando su questo aspetto e su tanti altri".