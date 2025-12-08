Bucchioni invoca Commisso: "Soluzioni drastiche possono arrivare solo dagli USA"
FirenzeViola.it
Nel suo consueto editoriale del lunedì per Tuttomercatoweb.com, l'opinionista Enzo Bucchioni ha parlato anche della Fiorentina. Queste le sue parole sulla crisi viola: "In coda l’ha già preso, purtroppo per la Fiorentina che è ultima, molto staccata dalla zona salvezza. La sorpresa negativa è finita, il calcio ha delle regole precise, senza Commisso non ci sono altre figure credibili in società, manca un progetto tecnico vero. Così gli allenatori sono uomini soli e deboli, il gruppo non esiste.
Pioli ha fallito, Vanoli sta facendo anche peggio. Servono soluzioni dure e drastiche che possono arrivare solo dagli Usa: in società servono uomini di calcio. Ma subito".
Pubblicità
News
Solo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragoradi Mario Tenerani
Le più lette
1 Solo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
Copertina
FirenzeViolaTra scuole di pensiero e battibecchi sul dischetto. Da Berna a Gud: quando il penalty è un caso
Tommaso LoretoNon è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessuno
Alberto PolverosiSassuolo decisivo. Dalle parole di Dzeko e dalle "lacrime di rabbia", la Fiorentina deve passare ai fatti, ovvero ai risultati. Per girare in quota salvezza servono tre vittorie e tre pareggi. Vanoli ha ragione su Gudmundsson: non deve abbassarsi
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com