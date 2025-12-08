Bucchioni invoca Commisso: "Soluzioni drastiche possono arrivare solo dagli USA"

Ludovico Mauro

Nel suo consueto editoriale del lunedì per Tuttomercatoweb.com, l'opinionista Enzo Bucchioni ha parlato anche della Fiorentina. Queste le sue parole sulla crisi viola: "In coda l’ha già preso, purtroppo per la Fiorentina che è ultima, molto staccata dalla zona salvezza. La sorpresa negativa è finita, il calcio ha delle regole precise, senza Commisso non ci sono altre figure credibili in società, manca un progetto tecnico vero. Così gli allenatori sono uomini soli e deboli, il gruppo non esiste.

Pioli ha fallito, Vanoli sta facendo anche peggio. Servono soluzioni dure e drastiche che possono arrivare solo dagli Usa: in società servono uomini di calcio. Ma subito".