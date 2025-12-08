Bucchioni invoca Commisso: "Soluzioni drastiche possono arrivare solo dagli USA"

Nel suo consueto editoriale del lunedì per Tuttomercatoweb.com, l'opinionista Enzo Bucchioni ha parlato anche della Fiorentina. Queste le sue parole sulla crisi viola: "In coda l’ha già preso, purtroppo per la Fiorentina che è ultima, molto staccata dalla zona salvezza. La sorpresa negativa è finita, il calcio ha delle regole precise, senza Commisso non ci sono altre figure credibili in società, manca un progetto tecnico vero. Così gli allenatori sono uomini soli e deboli, il gruppo non esiste.

Pioli ha fallito, Vanoli sta facendo anche peggio. Servono soluzioni dure e drastiche che possono arrivare solo dagli Usa: in società servono uomini di calcio. Ma subito".