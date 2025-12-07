Ravaglia è un supereroe, il Bologna ferma la Lazio: all'Olimpico è 1-1

Due reti scandinave, tante occasioni e un punto che piace a entrambe, ma sta stretto alla Lazio. I biancocelesti e il Bologna pareggiano 1-1 nella 15a giornata della Serie A, dopo mille emozioni: segnano in due minuti Isaksen (38') e Odgaard (40'), col primo che esce per infortunio. Nella ripresa gli uomini di Sarri spingono e sbattono sullo strepitoso Ravaglia, poi chiudono in dieci e devono difendersi. Italiano, dunque, non aggancia la Roma.