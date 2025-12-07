Cagliari-Roma: che lite tra Folorunsho ed Hermoso, volano gesti e insulti

(ANSA) - CAGLIARI, 07 DIC - Un faccia a faccia in campo, tra insulti e gesti minacciosi. L'accesa lite tra Folorunsho e Hermoso in Cagliari-Roma è diventata presto virale: il giocatore rossoblù si copre la bocca con le mani. Ma il labiale, quando si allontana sembra inequivocabile: insulti rivolti all'avversario. Nelle offese al giallorosso, da quanto emerge dai video che hanno fatto il giro del web, ci sarebbero anche offese dirette alla madre dello spagnolo della Roma. L'effetto web e social ha scatenato centinaia e centinaia di commenti avvelenando il dopo partita. Un finale molto nervoso, quello della gara tra Cagliari e Roma: l'episodio tra Hermoso e Folorunsho nasce dopo un rigore reclamato dal Cagliari per un tocco alle spalle di Palestra lanciato a rete. Contatto che invece l'arbitro ha ritenuto regolare. Nella mischia si distinguono Hermoso e Folorunsho. Contatto ravvicinato con probabile scambio di complimenti protetti peró dalle mani a cono del cagliaritano.

Poi il commiato. Con le parole che stanno facendo il giro del web. Per l'arbitro giallo a entrambi. Altro episodio che crea nervosismo qualche minuto più tardi: Palestra appoggia la palla verso l'out per consentire i soccorsi a un compagno. Ma Hermoso, prima che la sfera esca, intercetta la palla e vola lungo la fascia. Raid subito fermato, ma i giocatori rossoblu circondano Hermoso. Episodio poi concluso con la restituzione della palla da parte della Roma. (ANSA).