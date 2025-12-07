La domenica di A si chiude con Napoli-Juventus: le formazioni del match

Il Napoli ospita la Juventus nel posticipo domenicale della 14^ giornata di Serie A, in programma alle 20.45 allo stadio Maradona. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cabal, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, McKennie; Yildiz. All. Spalletti.