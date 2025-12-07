Napoli-Juventus finisce 2-1, Conte torna in vetta grazie a un super-Hojlund
Il Napoli batte 2-1 la Juventus, si aggiudica il big-match della 14a giornata di Serie A e torna in vetta dopo il sorpasso per una notte da parte dell'Inter. A rendere amaro il ritorno di Spalletti è uno straordinario Hojlund, che realizza una doppietta, aprendo le marcature al 7' su assist di Neres (ancora una volta tra i migliori) e chiudendo la contesta al 78' con un colpo di testa da pochi passi involontariamente servito da McKennie.
In mezzo il gol di Yildiz al 59', nel primo tiro in porta dei bianconeri. Conte vince il primo confronto in carriera con Spalletti e chiude il 2025 al Maradona da imbattuto.
